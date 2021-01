Maltempo a Lucca, la Provincia chiede stato di emergenza regionale

Ansa

Perdurano le condizioni di maltempo in Garfagnana (Lucca). "Siamo di fronte a un evento eccezionale - commenta il presidente della Provincia Luca Menesini - che mette a dura prova la Valle del Serchio. Come Provincia stiamo lavorando al massimo per garantire la transitabilità delle strade. Ma pensiamo sia necessario valutare l'opportunità di un intervento della Regione, al fine di classificare quanto sta accadendo come 'emergenza regionale'".