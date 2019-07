Malta offre porto a Mediterranea, l'ong: "Soluzione impraticabile"

La nave Alex dell'ong Mediterranea, con a bordo 54 migranti, ha ricevuto nella notte da Malta l'offerta, come "gesto di buona volontà", di un porto per lo sbarco. Lo annuncia la stessa ong, sottolineando però che "per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso Malta". "Siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi", conclude Mediterranea.