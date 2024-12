Forniva componenti droni a terroristi, arrestato iraniano a Malpensa

Gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno arrestato ai fini dell'estradizione un trentottenne iraniano responsabile, secondo l'Autorità Giudiziaria Statunitense, di associazione per delinquere finalizzata alla violazione dell'International Emergency Economic Power Act e per la fornitura di supporto materiale ad un'organizzazione terroristica straniera (il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche), con la fornitura di componenti elettroniche per la costruzione di armi letali come i droni.