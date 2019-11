Malpensa, scappa durante imbarco su volo: scalo bloccato 20 minuti

Un passeggero in transito dall'aeroporto di Milano Malpensa (Varese) è fuggito durante l'imbarco su un volo diretto all'estero, rendendo necessario il blocco dell'aeroporto per circa venti minuti. Stando a quanto emerso, si tratterebbe di un 18enne marocchino che, appena arrivato sulla pista prima dell'imbarco, è fuggito verso la recinzione dello scalo, l'ha scavalcata ed è fuggito. In corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine.