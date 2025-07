Malore mentre fa il bagno, turista milanese muore a Senigallia

Un uomo di 70 anni è morto a Senigallia (Ancona) per un malore improvviso. La vittima, un turista milanese in vacanza, è deceduta sulla spiaggia "di velluto" della località balneare. L'uomo era entrato in acqua a fare il bagno in zona Ciarnìn quando si è accasciato. Sono subito intervenuti i soccorsi e il 70enne è stato riportato a riva, ma i tentativi di rianimazione non sono serviti a nulla. Il turista non ha più ripreso conoscenza e, poco dopo, ne è stato dichiarato il decesso.