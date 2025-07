Un uomo di 84 anni, a quanto pare un sacerdote in vacanza in Sardegna, è morto per un malore nel mare antistante la spiaggia di Arborea, nell'Oristanese. Non è chiaro se l'anziano sia riuscito a chiedere aiuto oppure sia stato visto in difficoltà da qualche bagnante. È stato soccorso e portato a riva: nonostante l'intervento dell'elisoccorso, per l'84enne non c'è stato nulla da fare.