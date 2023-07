Malore improvviso alla partita di calcetto: muoiono due persone nel Napoletano

Un malore durante una partita di calcetto: è la stessa tragica fatalità che ha portato alla morte di due uomini ieri sera ad Arzano e Casoria, in provincia di Napoli.

Le vittime avevano 48 e 51 anni. In entrambe le circostanze sono intervenuti i carabinieri. La causa del decesso non è ancora stata identificata e non è chiaro se il malore sia riconducibile al caldo.