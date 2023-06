Maleo (Lodi), oratorio chiuso per eccesso di bestemmie

La decisione è stata presa dal parroco della comunità lodigiana, don Enzo Raimondi , per una situazione che ha definito "intollerabile" . Il sacerdote ha voluto "dare un segnale forte a quei ragazzi che dicono parolacce e bestemmie, lasciano sporcizia in giro, si comportano da bulli e, se ripresi, ti ridono pure in faccia".

Non è la prima volta che don Enzo ricorre a una mossa del genere, come ha ricordato lui stesso in un'intervista al Corriere della Sera. "Avevo adottato questo sistema già qualche anno fa. I ragazzini sono sempre uguali, assumono atteggiamenti sbagliati. Per imparare, purtroppo, bisogna prendere misure forti. Sono episodi che capitano in tutti gli oratori".

Cosa è successo Nonostante le precedenti iniziative, però, i ragazzi hanno ricominciato con la blasfemia esplicita. "Da tempo alcuni adolescenti, che frequentano anche le scuole superiori, hanno iniziato a bestemmiare all'interno dell'oratorio mentre giocavano a pallone. Una situazione che era diventata invivibile, per questo ho deciso di chiudere tutto. Troppa maleducazione", ha detto ancora il parroco.

"L'oratorio è aperto, è la casa di tutti" Don Enzo tiene però a precisare che "l'oratorio è aperto, è la casa di tutti". "Penso sia una scelta positiva non precludere l'accesso a nessuno. Si chiede una cosa sola: la buona educazione, come in ogni altro luogo. Siamo un paese di 3mila abitanti e questi ragazzi difficili sono un gruppetto di 16-17enni, alcuni anche di fuori", ha spiegato. L'oratorio riaprirà a breve, ha aggiunto, e tutto proseguirà come da programma.