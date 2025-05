Malato di tumore ottiene un'ecografia...nel 2026 ma una dottoressa in pensione vuole aiutarlo

Non vuole apparire, non cerca visibilità. La dottoressa che si è fatta avanti per aiutare Dario, un 38enne di Sacile, in provincia di Pordenone, ha quasi cinquant’anni di esperienza in corsia. È in pensione, ma la storia dell'uomo che, malato di tumore si è visto rimandare un'ecografia di controllo al 2026, ha colpito anche lei.