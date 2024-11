Maxi evasione Iva per "pulire" soldi delle mafie, oltre 200 indagati

Sono oltre 200 le persone indagate e 400 le società coinvolte in un'indagine della Procura Europea che ha portato alla scoperta di una organizzazione criminale che avrebbe messo a segno una evasione dell'Iva per centinaia di milioni volta "lavare" i soldi sporchi delle mafie. Sono state effettuate oltre 160 perquisizioni in 30 province, anche con le unità cinofile della Finanza specializzate nel ritrovamento di banconote. I provvedimenti restrittivi sono in corso in Italia, Spagna, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Bulgaria, Cipro, Olanda, e in paesi extra Ue, come la Svizzera e gli Emirati Arabi.