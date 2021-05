Mafia, Viminale: nel 2020 sciolti 52 Comuni, al Nord un solo caso in Valle d'Aosta

ansa

Secondo il Viminale sono state 54 le commissioni straordinarie che, nel 2020, hanno amministrato enti sciolti per infiltrazione e condizionamento mafioso. Si tratta, nello specifico, di 52 Comuni e 2 aziende sanitarie provinciali (Asp di Reggio Calabria e di Catanzaro). La più alta concentrazione di irregolarità è stata riscontrata in Calabria, Sicilia, Puglia e Campania. Al Nord un solo caso si è verificato: a Saint Pierre, in Valle d'Aosta.