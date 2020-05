Mafia, Pasquale Zagaria resta ai domiciliari nel Bresciano

Pasquale Zagaria resta ai domiciliari a casa della moglie in provincia di Brescia. All'udienza, al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, per valutare la richiesta di carcerazione, i giudici hanno accolto un'eccezione sui termini di comparizione presentata dalla difesa. La decisione è rinviata al 4 giugno. Zagaria era detenuto in regime 41 bis a Sassari quando, a fine aprile, gli sono stati concessi i domiciliari per questioni di salute.