Mafia, Nordio: "Intercettazioni assolutamente indispensabili"

Nella lotta a mafia e terrorismo "le intercettazioni sono assolutamente indispensabili".

È quanto afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sottolineando l'importanza di questo tipo di indagini "per comprendere i movimenti di persone sospettati di reati gravissimi. Quello che va cambiato è l'abuso che se ne fa per reati minori, con la diffusione sulla stampa di segreti individuali che no hanno a che fare con le indagini. Credo che ci sia malafede quando si confondono i due campi".