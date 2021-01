Mafia, la Cassazione annulla con rinvio il risarcimento a Contrada

La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura di Palermo contro la sentenza dello scorso aprile che aveva indennizzato l'ex funzionario del Sisde Bruno Contrada con 670mila euro per ingiusta detenzione. Contrada era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa a 10 anni di carcere. Ora la Corte di Appello di Palermo, che aveva accolto la richiesta di risarcimento, dovrà riesaminare la sua decisione.