Mafia, il pm Nino Di Matteo è stato estromesso dal "pool sulle stragi" a causa di un'intervista in tv

Il pm Nino Di Matteo è stato sanzionato per aver rivelato in tv "elementi di indagini aperte". Il magistrato palermitano, famoso per aver istruito il processo sulla trattativa Stato-Mafia , è stato rimosso dal nuovo pool che da due mesi sta lavorando sulle "Stragi eccellenti". Il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho ha punito il collega "per aver interrotto il rapporto di fiducia nel gruppo ".

Indagini riservate - Il provvedimento punitivo è "immediatamente esecutivo" e, a partire dal 28 maggio, Di Matteo perderà il suo incarico. Il pm era parte di un gruppo di tre magistrati specializzati nello studio della criminalità organizzata, con il compito di far luce su omicidi di Mafia non ancora risolti come quello di Piersanti Mattarella e di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Stando alle motivazioni spiegate da De Raho, "non avrebbe dovuto parlare in televisione indagini che sono state di recente riaperte e quindi sono ancora riservate".



La riflessione proposta da Di Matteo, nella sua intervista, riguardava i possibili mandanti della strage di Capaci. A suo avviso, infatti, "è molto probabile che non ci fosse solo Cosa Nostra dietro l'attentato, ma anche altri uomini estranei all'organizzazione criminale". E anche sul latitante Matteo Messina Denaro, ha spiegato che "sa molte cose ed è in grado di ricattare lo Stato. La sua latitanza, come quella di Provenzano, è protetta da qualcuno".