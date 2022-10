Mafia, Dia: "Aggredire patrimonio economico dei sodalizi"

Le indagini confermano ancora una volta che il modello ispiratore delle mafie è "sempre meno legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è, invece, rivolto verso l'infiltrazione economico-finanziaria".

Lo segnala la Dia nella relazione al Parlamento per il secondo semestre 2021, spiegando che ciò conferma la "strategicità dell'aggressione ai sodalizi mafiosi anche sotto il profilo patrimoniale". Nel semestre sono stati effettuati sequestri per 165 milioni, confische per 108 milioni, 373 interdittive antimafia e 69mile segnalazioni per operazioni sospette.