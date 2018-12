Mafia, blitz contro i complici di Messina Denaro: decine di perquisizioni e un fermo

I carabinieri hanno effettuato un blitz nella notte a Castelvetrano (Trapani) contro una rete di fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro. I militari hanno compiuto 25 perquisizioni e fermato un esponente di spicco di Cosa nostra di Mazara del Vallo indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.

L'operazione è finalizzata alla cattura di Messina Denaro, il "figlioccio" di Totò Riina latitante dal 1993 che deve scontare una condanna all'ergastolo per le bombe di Firenze, Roma e Milano.



I carabinieri hanno effettuato blitz anche in altri Comuni in provincia di Trapani, tra cui Campobello di Mazara, Salemi, Santa Ninfa e Marsala. Nella notte la Procura di Palermo ha fatto scattare anche un provvedimento di fermo nei confronti del rampollo di una delle famiglie più fedeli al boss latitante: l'imprenditore Matteo Tamburello, figlio di Salvatore. Dalle intercettazioni è emerso che era diventato il "consigliori" (il consigliere, ndr) del nuovo vertice della famiglia.