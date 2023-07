Mafia, trent'anni dagli attentati di Milano e Roma: la storia, le vittime e i colpevoli

Tre autobombe esplosero nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993: la prima in via Palestro a Milano, con 5 morti, la seconda e la terza alle chiese romane di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro

Nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 l'Italia fu sconvolta da tre autobombe in successione: la prima nel capoluogo lombardo, poco dopo le 23, che provocò la morte di 5 persone e il ferimento di altre 12; la seconda e la terza dopo mezzanotte, in due luoghi simbolo della Capitale e della Chiesa cattolica, con 22 feriti totali. Come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , quegli attentati furono parte di una strategia terroristica che ha avuto culmine nell'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 1992 e che è proseguita fino a colpire siti storici del nostro Paese.

Sono passati trent'anni dagli attentati di mafia in via Palestro a Milano e alle chiese romane di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.

L'attentato in via Palestro a Milano - Ore 23 del 27 luglio 1993. Un gruppo di persone segnala a due vigili urbani che transitano in quel momento in via Palestro a Milano un'auto dalla quale esce del fumo. Vengono quindi chiamati a intervenire i vigili del fuoco, che pochi minuti dopo sono già sul luogo. Nel cofano c'è qualcosa di strano, un involucro di grosse dimensioni: pensano che sia una bomba e ordinano di evacuare la zona. È già troppo tardi: alle 23.14 l'ordigno esplode uccidendo uno dei due vigili urbani, tre vigili del fuoco e un uomo che dormiva su una panchina nel giardino pubblico vicino.



Le conseguenze - I morti sono dunque cinque: il vigile urbano Alessandro Ferrari (29 anni), i vigili del fuoco Carlo La Catena (25), Sergio Pasotto (34, che compiva gli anni proprio quel giorno) e Stefano Picerno (37), e il cittadino del Marocco Driss Moussafir (44). Altre 12 persone rimangono ferite.

Come ricorda il Quirinale nel volume Per le vittime del terrorismo nell'Italia repubblicana, l'esplosione frantumò i vetri delle case in un raggio di 200-300 metri, danneggiò il sistema di illuminazione pubblica e lesionò il muro esterno del padiglione di Arte contemporanea. L'incendio fu domato solo dopo diverse ore. All'alba esplose anche una sacca di gas formatasi sotto il padiglione, distruggendo dipinti e danneggiando la villa Reale, sede della galleria d'Arte moderna.

Il doppio attentato a Roma - È poco dopo la mezzanotte, precisamente le 00.04. Un'autobomba, posta nell'angolo tra il palazzo Lateranense e la testata del transetto della basilica di San Giovanni, esplode seminando distruzione e rovina. La deflagrazione raggiunge il palazzo d'abitazione annesso alla chiesa, il battistero di San Giovanni in Fonte, la canonica capitolare, alcuni palazzi annessi all'università Lateranense e l'ospedale Sa Giovanni.

Non finisce qui. A pochi minuti di distanza, alle 00.08, esplode una seconda autobomba davanti alla facciata dalla chiesa di San Giorgio in Velabro. Anche qui i danni sono ingenti, tanto da costringere la chiesa a chiudere ai fedeli per tre anni. I due attentati provocano il ferimento di 22 persone. Diverse le ipotesi sugli obiettivi dei mafiosi: un'intimidazione verso l'allora presidente del Senato Giovanni Spadolini e il presidente della Camera Giorgio Napolitano, futuro presidente della Repubblica, o anche un avvertimento al Vaticano dopo che papa Giovanni Paolo II, il 9 maggio 1993, pronunciò nella valle dei Templi un'invettiva contro Cosa nostra.

I colpevoli - Secondo le sentenze, a ideare e progettare gli attentati furono i vertici di Cosa nostra di allora, da Totò Riina a Bernardo Provenzano passando per Matteo Messina Denaro, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca. Parecchi i nomi dei mafiosi indicati come esecutori materiali degli attentati. Restano tuttavia zone d'ombra, come ad esempio l'identità dei basisti nella strage di via Palestro.

L'obiettivo di Cosa nostra - Le sentenze hanno ritenuto i mafiosi responsabili di una sorta di "stato di guerra contro l'Italia". Cosa nostra tentò di distruggere il patrimonio storico e artistico italiano per imporre allo Stato di venire a patti su alcune questioni, tra cui la modifica della legge sui collaboratori di giustizia e l'eliminazione dei trattamenti penitenziari di rigore che non permettevano di tessere rapporti tra i capi detenuti e i complici ancora in libertà.

Come spiegato dal capo dello Stato, "si è trattato di una sfida alla nostra convivenza civile, di un tentativo di minacciare e piegare lo Stato democratico, costringerlo ad allentare l'azione di contrasto al crimine e il rigore delle sanzioni penali. Fu un piano eversivo che è stato sconfitto".