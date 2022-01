Mafia, assolto in appello l'ex presidente della Sicilia Raffaele Lombardo

Ansa

La Corte d'Appello di Catania ha assolto Raffaele Lombardo, ex presidente della Regione Sicilia, dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perché "il fatto non sussiste" e da quella di reato elettorale aggravato dall'avere favorito la mafia per non avere commesso il fatto. "Ho sempre avuto fiducia nella magistratura e dopo 12 anni è stata ripagata. Ho trovato giudici coscienziosi e coraggiosi", ha commentato Lombardo.