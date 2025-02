Gianni, a 92 anni è il maestro di sci più anziano d'Italia: "Mi sento libero e felice"

Durante la puntata in onda venerdì 7 febbraio, le telecamere di "Pomeriggio Cinque" sono andate a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, per incontrare il maestro di sci più anziano d'Italia. Con ben 92 anni, Gianni Salvoldi ha trascorso buona parte della sua vita sulla neve e non smette di divertirsi: "Mi sento libero, contento, felice. Quasi in paradiso".