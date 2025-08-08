Ha vissuto sempre in ospedale, ora ha un cuore nuovo: Maddy va a casa e scopre il mare per la prima volta

Maddy è stata ricoverata a pochi giorni dalla nascita per una grave cardiomiopatia dilatativa sinistra. Da quel momento, la sua vita si è svolta interamente tra le mura dell'ospedale di Padova, in una stanza decorata con disegni di pesci e peluche, nella quale ha mosso i primi passi e ha imparato a conoscere il mondo attraverso medici e infermieri. La madre, Angela Equizzi, ha sospeso il lavoro per starle accanto ogni giorno: si alzava alle sei del mattino per percorrere i 60 chilometri che la separavano dall'ospedale. Il papà Fabio prendeva il turno serale, accompagnandola fino al sonno. Anche la nonna si alternava nei pomeriggi, in un'organizzazione meticolosa e instancabile. “Che emozione portarla al mare”, ha raccontato la madre al Gazzettino, ripercorrendo gli anni di attesa e le giornate scandite dalla speranza.