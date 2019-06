Macerata, soccorsi irrompono in casa per salvare anziano ma lui non rispondeva perché guardava i porno

Una situazione imbarazzante quella affrontata dai soccorritori di Macerata che sono stati chiamati per andare a controllare le condizioni di un 80enne che non rispondeva ai familiari. Quando hanno fatto irruzione nell'appartamento, in zona San Francesco, hanno però trovato l'arzillo vecchietto che si stava godendo un film porno. Una storia non rimasta tra le quattro mura domestiche ma, attraverso il passaparola, ha fatto il giro della città.

Anche i giornali locali hanno raccontato le gesta del nonnetto che aveva pianificato tutto: prima ha chiuso a chiave la moglie in camera da letto, pensando che dormisse. Poi si era poi posizionato in salotto sulla sua poltrona, cuffiette alle orecchie e film a luci rosse. Peccato che la moglie si sia invece svegliata, abbia trovato la porta bloccata e tentato di chiamare il marito. Dapprima a voce e poi col telefonino. Non ricevendo alcuna risposta e non sentendo nessun rumore ha temuto il peggio e quindi ha avvertito i figli.



Il focoso nonnetto invece aveva orecchie solo per il suo film osé. I figli invece hanno pensato a un malore e per questo hanno chiamato il 118 i quali si sono presentati coi vigili del fuoco per sfondare la porta d'ingresso. Nessun malore, solo un arrossamento ma dovuto all'imbarazzo della scena. Nessuno sa cosa l'anziano abbia dovuto subire dalla moglie quando, una volta che i sanitari hanno abbandonato la casa, i due sono rimasti soli.