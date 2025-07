Macerata, picchia la moglie davanti ai figli: arrestato 37enne

I carabinieri hanno arrestato a Camporotondo di Fiastrone (Macerata) un 37enne per lesioni e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, di origini indiane, avrebbe malmenato la moglie di fronte ai figli minorenni, procurandole fratture e lesioni. A seguito di una richiesta arrivata dal 118, i militari si sono recati presso l'abitazione di una famiglia indicata dal personale medico che era intervenuto sul posto per soccorrere una 37enne, anche lei indiana. È emerso che la donna alla presenza dei figli minori, al culmine dell'ennesima lite, era stata picchiata violentemente dal marito. Sono emersi poi, dal 2014, altri reiterati e perduranti episodi di vessazioni verbali e violenze fisiche da parte del coniuge.