Un ciclista è morto in un incidente stradale a San Severino Marche (Macerata). Fatale l'impatto frontale con un trattore con carro lungo la strada Settempedana, che è poi stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.