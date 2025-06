Un uomo sulla sessantina è morto in un incidente stradale sulla provinciale 209 a Pieve Torina (Macerata). La moto della vittima si è scontrata frontalmente con un'auto. Inutili i soccorsi. Si tratta della seconda tragedia su strada in due giorni nel Maceratese: sabato un 70enne di Ravenna è morto dopo essere stato sbalzato dalla moto che guidava, finendo in una scarpata.