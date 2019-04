Lutto a Radio Radicale: morto lo storico direttore Massimo Bordin

Si è spento a Roma Massimo Bordin, storico direttore di Radio Radicale e voce conosciutissima per la sua rassegna stampa mattutina. Bordin, 67 anni, era malato da tempo ma fino all'1 aprile era andato in onda. L'annuncio è stato dato dall'attuale direttore di Radio Radicale, Alessio Falconio, in diretta.

"Tutta Radio Radicale si stringe attorno ai suoi cari e alla sua famiglia, di cui ci sentiamo ormai parte". Radio Radicale annuncia in diretta la morte del giornalista e storico collaboratore della Radio Massimo Bordin.



"In questi giorni siamo stati sommersi alle richieste degli ascoltatori che ci chiamavano per avere sue notizie" da quando ad inizio del mese aveva interrotto la sua quotidiana rassegna stampa. La Radio ora trasmette le note del Requiem, il capolavoro di Mozart che, tra l'altro, introduceva la mattina la messa in onda della sua rassegna stampa.