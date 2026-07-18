Morto al luna park a Spotorno, indagato il titolare del "calciometro"

Da Spotorno a Sestri, le tragedie che hanno coinvolto due 15enni
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Nella serata del 16 luglio un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato. Nominato anche ingegnere elettromagnetico per consulenza
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È indagato per omicidio colposo il titolare del "calciometro", la struttura presso il luna park di Spotorno, in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti e la procura ha deciso di nominare anche un consulente per effettuare accertamenti tecnici.
Il titolare del "calciometro", una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone, è indagato. L'uomo, difeso dall'avvocato Wilmer Perga, ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla procura di Savona. Un atto dovuto per consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che sarà effettuata martedì. L'indagine prosegue e i pm di Savona hanno deciso di nominare anche un consulente per gli accertamenti tecnici. Si tratta di un ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino: il docente dovrà esaminare l'impianto elettrico e capire cosa abbia causato la potente scarica elettrica che ha ucciso Coletti. Gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa.
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Coletti era in vacanza con un amico e i genitori di quest'ultimo e, recatosi al luna park, ha provato il "calciometro". Sulla zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è quella che vede l'acqua raggiungere la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti.