Morto al luna park a Spotorno, indagato il titolare del "calciometro"

Coletti era in vacanza con un amico e i genitori di quest'ultimo e, recatosi al luna park, ha provato il "calciometro". Sulla zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è quella che vede l'acqua raggiungere la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti.