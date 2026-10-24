Varese, auto esce di strada e si ribalta: morto 15enne

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava ha sbandato e si è ribaltata fuori dalla carreggiata. Il tragico incidente è avvenuto nella notte, poco dopo la mezzanotte, all'altezza di Luino (Varese). Il 18enne al volante e un altro ragazzo sono rimasti gravemente feriti.
La dinamica dell'incidente
Erano in tre a bordo dell'auto: un 18enne alla guida, un 17enne e un 15enne, tutti residenti a Luino. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada ribaltandosi in un prato accanto alla strada asfaltata.
I soccorsi
Immediato l'intervento del 118, che è giunto sul posto anche grazie all'ausilio di un elicottero. Per il passeggero più giovane non c'era però più nulla da fare. Trasferiti in pronto soccorso, uno a Luino e l'altro al Circolo di Varese, gli altri due giovani: entrambi avrebbero riportato ferite gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.