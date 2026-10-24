Calabria, agguato al boss mafioso Damiano Pepe: lui ferito, uccisa la moglie

In Calabria agguato mafioso nella notte ai danni di Damiano Pepe, 64 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide. L'attacco è avvenuto in contrada Lattughelle, nel territorio di Cassano all'Ionio (provincia di Cosenza), intorno alla mezzanotte e ha provocato la morte della moglie dell'uomo, Silvana Sibarelli, mentre Pepe è rimasto gravemente ferito. Sembra che il commando omicida sia entrato in azione nei pressi dell'abitazione di Pepe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano all'Ionio.