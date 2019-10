Lucia, truffata da una santona a 84 anni: “Mi ha detto che avevo il malocchio e mi ha portato via tutti i gioielli”

Una signora elegante le si è avvicinata nel cortile di casa chiedendole tremila euro per toglierle il malocchio. E’ iniziata così la disavventura vissuta da un’anziana di Tortolì, in provincia di Nuoro, raccontata in collegamento con "Pomeriggio Cinque" a Barbara D’Urso.

Lucia ha 84 anni ed è ancora molto spaventata: “Ancora oggi a volto non dormo la notte”, spiega. “Hai il malocchio, dammi 3mila euro”, ha detto la donna che si spacciava per guaritrice. Lucia però non aveva quei soldi così la finta santona ha prima spruzzato una sostanza che l’ha stordita, poi le ha chiesto di mettere in un fazzoletto tutti i suoi gioielli per creare una sorta di amuleto contro il malocchio.

Quando se ne è andata l’anziana si è accorta di essere stata derubata di tutto l’oro. Terrorizzata si è rivolta ai carabinieri che sono riusciti ad arrestare la criminale, ma non a recuperare la refurtiva.