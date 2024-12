Lucca, trovati i resti della donna morta nell'esplosione della villetta a Molazzana

"Le speranze di ritrovare viva la signora ancora dispersa nell'esplosione di Molazzana erano pressochè nulle ma la conferma si è avuta questa mattina con il ritrovamento di resti carbonizzati della donna". Lo scrive sulla sua pagina social l'Anpana (Associazione nazionale protezione animali natura ambiente) di Lucca. "Sul posto, anche stamani, il nostro Paolo Fenili, con Billy, che sta, dopo 3 giorni di ricerche, rientrando a Lucca - prosegue Anpana -. Le UCS di Anpana Lucca, compreso un cane da mantrailing, il cosiddetto 'cane molecolare', erano stati attivati dalla Provincia per la ricerca nel perimetro e raggio di 500/600 metri dalla villetta eccetto Paolo e Billy che erano intervenuti, con vigili del fuoco, anche in ricerca sottotetto. I resti della signora Kai En sono stati ritrovati dal cane, specializzato in ricerca cadaveri, dei Carabinieri di Bologna che, nella tarda serata di ieri sera aveva individuato delle tracce ematiche della donna. Anpana desidera ringraziare sentitamente le proprie Unità Cinofile da Soccorso impegnate in questi giorni: Paolo e Billy, Maria Chiara e Rania, Gabriele e Freja, Simona e Kalù".