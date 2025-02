Lucca, scoperto un giro di scommesse illegali da 50 milioni sugli eventi sportivi

Un giro di scommesse clandestine per oltre 50 milioni su eventi sportivi è stato scoperto dalla guardia di finanza di Lucca coordinata dalla procura di Firenze. Dodici gli indagati ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini, mentre il gip ha disposto un sequestro preventivo, nei confronti di 5 persone, di beni immobili, quote societarie, saldi attivi di conti correnti bancari, denaro contante, criptovalute, fino a concorrenza di 6 milioni di euro. Secondo le indagini, il gruppo si avvaleva della collaborazione di oltre 100 agenzie di scommesse sparse sul territorio nazionale in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia.