Una 17enne è morta a Capannori (Lucca) in un incidente stradale. La ragazza viaggiava in sella a uno scooter quando è stata investita da un'auto: sarebbe stata trascinata per molti metri finendo in un campo vicino alla strada. I soccorsi di un'ambulanza non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. La 17enne risiedeva a Capannori.