Lucca, positivo al coronavirus dopo un viaggio in Spagna: 34enne in terapia intensiva

Un 34enne di Massarosa (Lucca) , tornato da un viaggio in Spagna l'11 agosto, è risultato positivo al coronavirus e ora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Livorno. Il giovane era a Madrid insieme alla compagna, anche lei contagiata. Hanno contratto il virus anche il padre, la madre e il fratello dell'uomo. I tecnici del dipartimento di prevenzione Asl stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire se altri conoscenti o familiari sono stati contagiati. Lo riporta Repubblica Firenze.

L'uomo è il primo ricoverato in terapia intensiva nella Regione tra coloro che sono rientrati da un viaggio all’estero. Secondo quanto ricostruito e riportato dall’edizione toscana del quotidiano, inizialmente nessuno dei componenti della famiglia si era rivolto all’ospedale, perché nessuno di loro aveva avuto sintomi gravi. Lunedì, però, sia il 34enne che il padre, che ha 57 anni, si sono fatti portare al pronto soccorso di Viareggio. Il primo è stato ricoverato e trasferito alle malattie infettive di Livorno, poi in terapia intensiva per la criticità delle condizioni di salute. Comunque, l’uomo, che non ha altre patologie importanti, non sarebbe stato intubato.

Il padre, invece, inizialmente si sarebbe allontanato dall’ospedale, tanto che i medici avrebbero avvertito anche i carabinieri. Martedì, il 57enne ha però avuto un peggioramento delle condizioni di salute che lo ha spaventato e si è quindi fatto portare all'ospedale di Viareggio con l’ambulanza per poi essere ricoverato.