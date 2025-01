Un uomo di 52 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in una cartiera a Lunata, nel comune di Capannori (Lucca). L'ipotesi è che si tratti di una probabile caduta dall'alto. L'allarme è scattato intorno alle 20:15. Per l'uomo, nonostante i repentini soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Lucca, una ambulanza della Croce Rossa di Lucca, i carabinieri e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.