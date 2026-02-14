Lucca, incidente stradale fra tre auto: un morto e cinque feriti

Nella seconda auto coinvolta nell'incidente c'erano due donne. Anche loro sono rimaste ferite e sono state portate in codice giallo in ospedale a Castelnuovo. Nella terza vettura infine un uomo e una donna, anche loro trasportati in ospedale per le cure del caso.Sul posto oltre ai soccorritori sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.