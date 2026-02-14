Lucca, incidente stradale fra tre auto: un morto e cinque feriti
Lo schianto in località Acquabona, a Castelnuovo di Garfagnana. In ospedale anche un bambino di quattro anni
Incidente mortale nelle ultime ore in località Acquabona a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca. A seguito di uno scontro fra tre auto sulla ex strada statale 445 un uomo di 58 anni è morto sul colpo e altre cinque persone sono rimaste ferite.
La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con diverse ambulanze. Vani i tentativi di salvare il 58enne mentre, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in pronto soccorso a Lucca un bambino di quattro anni che viaggiava nella stessa auto: le sue condizioni sarebbero serie ma non gravissime.
Nella seconda auto coinvolta nell'incidente c'erano due donne. Anche loro sono rimaste ferite e sono state portate in codice giallo in ospedale a Castelnuovo. Nella terza vettura infine un uomo e una donna, anche loro trasportati in ospedale per le cure del caso.Sul posto oltre ai soccorritori sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.