Lucca, colpito da ruota durante gara rally: grave 22enne

Incidente di gara ai danni di uno spettatore sulle strade del Rally del Ciocco, prima prova del Campionato italiano rally 2024 che si corre in Garfagnana, in provincia di Lucca.

Un giovane di 22 anni è rimasto gravemente ferito venendo colpito da una ruota staccatasi da un'auto in gara, circostanza rara anche per questo tipo di competizioni sportive. Il 22enne è stato trasferito dall'elisoccorso all'ospedale di Cisanello (Pisa) in codice rosso.