Luca Zingaretti investito da un'auto mentre era in scooter a Roma

Grosso spavento per Luca Zingaretti. Il noto attore, infatti, è stato vittima di un incidente stradale a Roma. Il popolare Montalbano è stato investito da un'auto nella centrale via Cola di Rienzo (quartiere Prati). Zingaretti, secondo le prime ricostruzioni, in sella al suo scooter, è stato colpito ed è finito per terra. Il motorino ha subìto gravi danni ma fortunatamente l'attore non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale ed è rientrato presso la sua abitazione in taxi. Il guidatore che lo ha investito si è fermato a prestare soccorso.