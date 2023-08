Morte Luca Ruffino, l'autopsia conferma: non soffriva di gravi malattie

La Procura ha disposto l'autopsia non tanto per accertare la causa della morte, visto che non ci sono dubbi sul gesto volontario di Ruffino, ma per capire il motivo che possa averlo portato al suicidio e verificare la presenza o meno di gravi patologie. Già dai primi accertamenti svolti nell'indagine sulla morte del manager era emerso che, a parte piccoli problemi di salute, non soffriva di gravi malattie conclamate.

Anni fa Ruffino aveva avuto un tumore, da cui era guarito e di cui portava i segni nell'aspetto, smagrito e con i capelli, un tempo fluenti e brizzolati, portati cortissimi. L'ultimo medico che lo ha visitato, sentito dalla squadra mobile, ha detto di non essere a conoscenza di patologie particolari e non ci sono conferme di una recidiva.

I figli: "Non capiamo il gesto di papà"

"Siamo distrutti dal dolore per un gesto al quale non riusciamo a dare alcun senso": Mattia e Mirko

Ruffino, figli del manager, lo hanno scritto in una nota in cui chiedono rispetto per lui e per il dolore di chi gli ha voluto bene. "Nostro padre era un combattente e aveva costruito una solida realtà imprenditoriale. Confidiamo quindi nell'attività della Procura e nella possibilità che da questa possano trarsi utili elementi di comprensione".