Morto suicida Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore

Aveva sostituito Daniela Santanchè in società Ruffino era entrato nella società editoriale a ottobre 2022, proprio quando ne usciva invece Daniela Santanchè. A giugno il 60enne era arrivato a detenere oltre il 45% delle quote, entrando poi nel Consiglio di amministrazione e diventandone presidente. Lo ha riferito in una nota la stessa Visibilia Editore, precisando che il ministro Santanché "non detiene alcuna partecipazione nell'azienda".

Chi era Paolo Ruffino Dopo aver militato nell'Udc e nel coordinamento regionale lombardo del Pdl, si è avvicinato a Fratelli d'Italia. Ruffino era un manager d'esperienza, con un passato, tra le altre cose, nel Cda di FerrovieNord, Fiera Milano e Milano Serravalle Engeenering. Ma, soprattutto, una grande capacità nella gestione dei condomini. Tanto che aveva fondato Sif Italia, società quotata a Euronext Growth Milano, diventando in Italia il primo amministratore ad avere uno studio di amministrazione condominiale quotato in Borsa. Secondo quanto si apprende da persone a lui vicine, il presidente di Visibilia Editore non aveva problemi personali o economici. Sembra, invece, che soffrisse di gravi problemi di salute e che in pochi ne fossero a conoscenza.

Ruffino aveva compiuto 60 anni il 24 luglio. Sull'accaduto indagano la polizia e la procura di Milano ma ci sarebbero già pochi dubbi sulla volontarietà del suo gesto. Molto probabilmente sarà disposta comunque l'autopsia. Ruffino non era mai stato indagato e non sarebbe mai stato sentito dai pm nell'ambito dell'inchiesta in corso su Visibilia.