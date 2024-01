Lotteria Italia, il primo premio a Milano: "un quartiere in subbuglio"

Milano si è aggiudicato il primo premio della Lotteria Italia (5 milioni di euro) e l’intero quartiere è in festa.

"La voce si è sparsa subito, il quartiere è completamente in subbuglio: tutti vogliono sapere chi è il vincitore", racconta Luigi Stella, 58 anni, titolare del bar Valdagno in via delle Forze Armate, zona Baggio, dove è stato venduto il biglietto. "Nessuna informazione sul fortunato vincitore, che però è sicuramente un cliente, qualcuno del quartiere". A lui "dico: se si vuole ricordare di noi, lo ringraziamo. Sono contento per lui, la sua vita di sicuro è cambiata, e non di poco".