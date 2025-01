Lotteria Italia, tutti i premi della seconda categoria da 100mila euro

Indipendentemente dalla categoria di premio assegnata alla Lotteria Italia 2024, le modalità di riscossione rimangono invariate e sono specificate nel regolamento ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La procedura si differenzia esclusivamente in base al supporto del biglietto acquistato. Nel caso di biglietto cartaceo, è obbligatoria la presentazione dello stesso, integro e in originale, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. o presso gli sportelli di Intesa Sanpaolo. Per i biglietti digitali, la richiesta di riscossione può essere effettuata unicamente dal titolare del conto gioco, il quale dovrà presentare la stampa del promemoria di gioco o, in alternativa, il codice univoco associato alla giocata vincente. In entrambi i casi, è indispensabile esibire un documento d'identità valido e il codice fiscale.