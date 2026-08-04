Bitonto, biglietto vincente della lotteria perso e ritrovato tra i rifiuti

"Una persona ha giocato a una lotteria istantanea i soliti numeri, lo fa da sempre perché sono legati a una persona cara. E così ha fatto l'ultima volta senza rendersi conto, però, di aver vinto un milione di euro". Il regolamento della lotteria prevede che, in caso di vincita, sia la ricevitoria a pagare "ma per cifre piccole, se però la dea bendata fa il suo corso, allora il tagliando non è pagabile dalla ricevitoria", aggiunge l'amministratore della Sanb, Toscano. "Ed è stato proprio quel 'non pagabile' che ha tratto in inganno il giocatore che ha lasciato il biglietto ed è andato via", spiega Toscano. Una volta rincasato l'interessato si è accorto, grazie ai suoi familiari, che dopo tanto tempo "quei numeri erano usciti ed è stato allora che ha capito il malinteso. Così, tutti insieme, hanno raggiunto la ricevitoria scoprendo che i tagliandi erano stati buttati e ritirati da un nostro operatore. È iniziata così la corsa al recupero", continua l'amministratore della Sanb.