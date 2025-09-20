Loreto (Ancona), trovato morto in un garage: fermato un 37enne di Erba

I militari di Ancona, Osimo e Loreto con i sanitari, il medico legale e il pm hanno lavorato tutta la notte per risalire all'identità dell'uomo trovato morto nel garage e ricostruire la dinamica. La vittima è della vicina Castelfidardo, si chiamava Ettore Alex Sorrentino, 45 anni, e risultava scomparso da due giorni come testimonia la denuncia presentata in questura dorica.