Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il caso

Loreto (Ancona), trovato morto in un garage: fermato un 37enne di Erba

La vittima è Ettore Alex Sorrentino, 45 anni, e risultava scomparso da due giorni

20 Set 2025 - 11:31
© Ansa

© Ansa

C'è un fermo per il caso di Loreto (Ancona), dove, venerdì, in un garage, il corpo di un uomo è stato trovato riverso in una pozza di sangue, con una profonda ferita al capo, in avanzato stato di decomposizione e senza documenti. Il fermato, una delle prime persone portate in caserma, è un 37enne di Erba (Como) ma residente a Loreto e con precedenti penali. È il compagno della proprietaria del garage.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona sulla base delle indagini svolte attraverso metodologie tradizionali e accertamenti tecnici condotti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche e dalla sezione Cyber Investigation del Nucleo Investigativo di Ancona. Ora le attività di indagine proseguiranno per risalire al movente del reato e per ricostruire tutte le varie fasi dell'omicidio, anche all'esito dell'esame autoptico sul cadavere che si terrà nei prossimi giorni.

I militari di Ancona, Osimo e Loreto con i sanitari, il medico legale e il pm hanno lavorato tutta la notte per risalire all'identità dell'uomo trovato morto nel garage e ricostruire la dinamica. La vittima è della vicina Castelfidardo, si chiamava Ettore Alex Sorrentino, 45 anni, e risultava scomparso da due giorni come testimonia la denuncia presentata in questura dorica.

Il fermato è stato portato nel carcere di Montacuto (Ancona), in attesa dell'udienza di convalida del fermo da parte del gip di Ancona.

Ti potrebbe interessare

loreto
ancona

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema