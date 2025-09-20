Loreto (Ancona), trovato morto in un garage: fermato un 37enne di Erba

La vittima è Ettore Alex Sorrentino, 45 anni, e risultava scomparso da due giorni
C'è un fermo per il caso di Loreto (Ancona), dove, venerdì, in un garage, il corpo di un uomo è stato trovato riverso in una pozza di sangue, con una profonda ferita al capo, in avanzato stato di decomposizione e senza documenti. Il fermato, una delle prime persone portate in caserma, è un 37enne di Erba (Como) ma residente a Loreto e con precedenti penali. È il compagno della proprietaria del garage.
Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona sulla base delle indagini svolte attraverso metodologie tradizionali e accertamenti tecnici condotti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche e dalla sezione Cyber Investigation del Nucleo Investigativo di Ancona. Ora le attività di indagine proseguiranno per risalire al movente del reato e per ricostruire tutte le varie fasi dell'omicidio, anche all'esito dell'esame autoptico sul cadavere che si terrà nei prossimi giorni.
I militari di Ancona, Osimo e Loreto con i sanitari, il medico legale e il pm hanno lavorato tutta la notte per risalire all'identità dell'uomo trovato morto nel garage e ricostruire la dinamica. La vittima è della vicina Castelfidardo, si chiamava Ettore Alex Sorrentino, 45 anni, e risultava scomparso da due giorni come testimonia la denuncia presentata in questura dorica.
Il fermato è stato portato nel carcere di Montacuto (Ancona), in attesa dell'udienza di convalida del fermo da parte del gip di Ancona.
