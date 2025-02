Lorenzo Rovagnati, nata nella notte la figlia dell'imprenditore morto nell'incidente in elicottero

Intanto proseguono le indagini per accertare dinamica e cause dell'incidente dell'elicottero caduto nel terreno di proprietà della famiglia Rovagnati. Lo scopo è chiarire se si sia trattato di un errore da parte dei piloti, di un difetto di costruzione o manutenzione o se siano intervenuti altri fattori esterni. Lo ha richiesto la Procura di Parma a Stefano Benassi, ex pilota e comandante aeronautico, nominato come consulente tecnico sull'episodio costato la vita a tre persone. È stata fissato un periodo di 90 giorni per le conclusioni.