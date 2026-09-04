Uccisa in A1, un'amica di Lorena: "Le dicevo di denunciare"

Vella aveva affidato un ultimo messaggio ai social: "Addio a tutti". Secondo quanto riporta La Nazione, l'uomo aveva sfogato più volte su Instagram la sua frustrazione per la fine della relazione con la ex compagna. Pochi giorni fa, in una storia, avrebbe scritto: "È finita. Mi sento affranto, mi ha lasciato solo come un cane". Sempre stando al giornale, alcuni conoscenti gli avrebbero offerto il loro supporto, che lui avrebbe rifiutato: "Grazie, ma ora voglio stare solo con il mio dolore". Risale, invece, al 12 agosto l'ultimo post su Instagram del 36enne: un video, con una serie di immagini con e dell'ex fidanzata, e la didascalia: "Certi incastri sono così perfetti che, anche se li separi, la forma dell'altro ti rimane addosso per sempre. A te, che sei la donna che ho amato con tutto me stesso e ho perso per la mia stupidità. Sarò tuo anche se non posso più esserlo".