Giù con la ex compagna dal cavalcavia sull'A1, l'ultimo messaggio sui social dell'uomo: "Addio a tutti"

Una storia su Instagram con scritto "Addio a tutti". È l'ultimo messaggio di Federico Vella, il 36enne trovato morto con la ex compagna 45enne Lorenza Isceri sotto un viadotto dell'A1 a Barberino del Mugello (Firenze). Nella storia si legge, su sfondo nero, anche la frase "Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti". Vella lo scorso 12 agosto aveva pubblicato anche un video, sempre su Instagram, con una serie di immagini con e dell'ex fidanzata. "Certi incastri sono così perfetti che, anche se li separi, la forma dell'altro ti rimane addosso per sempre - aveva scritto -. A te, che sei la donna che ho amato con tutto me stesso e ho perso per la mia stupidità. Sarò tuo anche se non posso più esserlo".