Femminicidio Isceri, i messaggi di Federico Vella alla mamma di Lorena: "Sei perfida"

Dopo vari tentativi a vuoto, la corrispondenza virtuale precipita improvvisamente nel primo pomeriggio del 3 settembre quando Federico Vella lancia insulti diretti ad Antonietta accusandola di "averlo trattato male" e di essere "perfida". "Ti odio", scrive l'uomo aggiungendo una emoticon con la faccina che piange. Parole alle quali la mamma di Lorena risponde poco dopo per provare a mettere un punto: "Federico io non intendo interloquire più con te. Lorena è una bambina, è in grado di gestire la sua vita senza la mia interferenza... Ti prego di non chiamarmi più... Hai superato davvero il limite". Un minuto e sull'app di messaggistica istantanea della donna giunge un ultimo, agghiacciante, messaggio inviato dall'uomo dopo aver ucciso Lorena scaraventandola di sotto dal viadotto dell'Autosole: "È morta".