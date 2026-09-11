Femminicidio Isceri, i messaggi di Federico Vella alla mamma di Lorena: "Sei perfida"

"Nietta ti fa piacere ignorarmi?". È solo un estratto del febbrile scambio di messaggi inviati da Federico Vella alla mamma di Lorena Isceri, la 46enne uccisa e gettata da un viadotto sull'A1. "Dentro la Notizia" ha mostrato, in esclusiva, alcuni screenshot della conversazione avvenuta su WhatsApp tra l'uomo e Antonietta Argentiero nei giorni precedenti il femminicidio-suicidio, consumato il 3 settembre scorso.
In decine di messaggi, finiti agli atti del fascicolo d'inchiesta aperto dalla Procura di Firenze, Vella chiede ripetutamente un contatto con Lorena nonostante lei avesse deciso di lasciarlo a causa di un tradimento. "Ti ho anche detto di non illuderti e che voglio solo la sua serenità", è la risposta, educata ma ferma, della mamma che più volte insiste sulla volontà di "rispettare le decisioni" prese da sua figlia. Negli ultimi giorni di agosto la pressione cresce ulteriormente con Federico che si lamenta di vari aspetti, dalla fine del rapporto con Lorena alle mancate risposte alle sue sollecitazioni da parte della stessa Antonietta con cui sperava di fare sponda per provare a riconquistare la persona che diceva di amare.
La trasmissione di Canale 5 diffonde anche i messaggi inviati direttamente alla ex come quello del 30 agosto con il quale Vella promette di fare di tutto per recuperare il loro rapporto. "Mi dicono che ho sbagliato ma io ti ho solo amata tanto e voglio migliorare dove ho sbagliato", si legge.
Dopo vari tentativi a vuoto, la corrispondenza virtuale precipita improvvisamente nel primo pomeriggio del 3 settembre quando Federico Vella lancia insulti diretti ad Antonietta accusandola di "averlo trattato male" e di essere "perfida". "Ti odio", scrive l'uomo aggiungendo una emoticon con la faccina che piange. Parole alle quali la mamma di Lorena risponde poco dopo per provare a mettere un punto: "Federico io non intendo interloquire più con te. Lorena è una bambina, è in grado di gestire la sua vita senza la mia interferenza... Ti prego di non chiamarmi più... Hai superato davvero il limite". Un minuto e sull'app di messaggistica istantanea della donna giunge un ultimo, agghiacciante, messaggio inviato dall'uomo dopo aver ucciso Lorena scaraventandola di sotto dal viadotto dell'Autosole: "È morta".