La conferma in Cassazione dell'ergastolo per Massimo Bossetti ha fatto esplodere la rabbia dei detenuti nel carcere di Bergamo, dove è rinchiuso l'operaio di Mapello. La protesta alla sentenza della Cassazione, che lo ha giudicato colpevole dell'omicidio di Yara Gambiarsio, è stata documentata in diretta dalle telecamere di Quarto grado, che ha voluto monitorare la reazione tra i compagni di pena dell'uomo.