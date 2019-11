Yara, difesa Bossetti: "Il Dna c'è, denunciamo una frode processuale"

La difesa di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, denuncia una frode processuale in vista di una richiesta di revisione del processo. La decisione è stata presa dopo un'intervista del settimanale "Oggi" a un ex consulente del pm di Bergamo, il quale sostiene che "il Dna di Ignoto 1 è sempre stato al San Raffaele". "La superperizia si può e si deve fare", afferma l'avvocato Claudio Salvagni.